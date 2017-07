Home Aktuell Nachruf auf Paul Angerer.

Der Komponist, Interpret und Radiomoderator Paul Angerer ist heute Mittag im 91. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Angerer wurde 1927 in Wien in eine musikalische Familie geboren. Er studierte an der Wiener Musikhochschule Klavier, Orgel, Geige und Viola. Nachdem er 1948 beim Genfer Musikwettbewerb eine Medaille gewonnen hatte, trat er eine Stelle beim Orchestre de la Suisse Romande an. Von 1953 bis 1956 war er Solobratschist der Wiener Symphoniker. Nach dem Gewinn des ersten Preises für eine Orgelkomposition auf dem internationalen Musikwettbewerb in Haarlem war er bis 1962 Chefdirigent des Wiener Kammerorchesters sowie des Wiener Burgtheaters.

Nach weitern Posten im In- und Ausland gründete er 1982 gemeinsam mit seinem Sohn Christoph das Concilium Musicum Wien.

Nach siebzehn Jahren Moderation im Österreichischen Rundfunk wechselte Paul Angerer im November 2001 zu Radio Stephansdom, wo er bis zu seinem Tod über 300 Sendungen „Capriccio“ gestaltete. Als Interpret galt seine Liebe Mozart, den Haydn-Brüdern und ihren Zeitgenossen. Sein Kompositionsstil war stark von Paul Hindemith beeinflusst.

„Seine Sendungen waren „Kult“ – wie man das heute bezeichnen würde. Seine Beschäftigung mit den Themen seiner Capriccios war bis zuletzt intensiv. Selbst aus dem Spitalsbett hat Paul Angerer noch Musikwünsche geäußert!“, sagt Chefredakteur Christoph Wellner, der Paul Angerer im Jahr 2001 ohne Zögern verpflichtet hatte.

Das Team von radio klassik Stephansdom trauert um einen großen Musiker und Menschen.

Am 12. August, 09.05 Uhr wiederholen wir im Angedenken Paul Angerers das Capriccio „Singe wem Gesang gegeben“.