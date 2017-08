Home Aktuell Lepra-Ärztin Ruth Pfau verstorben.

Ruth Pfau, Lepra-Ärztin und katholische Ordensfrau, ist verstorben. Die „Mutter der Leprakranken“ baute in Pakistan und Afghanistan eine Gesundheitsversorgung für Arme und Ausgestoßene auf.

Ruth Pfau soll in einem Krankenhaus in Karachi friedlich eingeschlafen sein, sagte eine Mitarbeiterin des von Pfau gegründeten Hilfswerks, Salwa Zainab, am Donnerstag. Die Ärztin und Ordensfrau soll bereits Ende vergangener Woche nach einem Schwächeanfall in ein Spital in Karachi gebracht worden sein. Dort sei sie friedlich eingeschlafen, bestätigte die deutsche Ruth-Pfau-Stiftung.

Bis zu ihrem Tod setzte sich Ruth Pfau für Menschenrechte, Völkerverständigung und die Achtung aller Religionen ein. Pfau wird auf ihren eigenen Wunsch hin in Karachi bestattet. Der pakistanische Präsident Mamnoon Hussain sagte, ihr Tod sei ein großer Verlust für Pakistan.

„Mutter der Leprakranken“

Mehr als 50.000 Leprakranke sollen Dank Ruth Pfau und ihrem Team von der Infektionskrankheit Lepra geheilt worden sein. Die deutsche Ärztin wurde dabei durch Spendengelder aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, etwa vom Aussätzigen-Hilfswerk und der Caritas, unterstützt. Wegen ihres Einsatzes wurde Ruth Pfau in Pakistan „Mutter der Leprakranken“ genannt und 1979 zur Ehrenbürgerin und nationalen Beraterin für Leprafragen im Rang einer Staatssekretärin ernannt.

Ärtzin, Schwester, Gründerin

Ruth Pfau kam 1960 durch Zufall nach Pakistan. Sie war auf dem Weg nach Indien, wo sie für ihren Orden als Frauenärztin arbeiten sollte, blieb aber wegen Visaproblemen in Karachi hängen. Dort traf sie in einem Armenviertel zum ersten Mal Menschen, die an Lepra litten – eine chronische Infektionskrankheit, die Haut und Nerven angreift.

Für ein Leben in Würde

Die Medizinerin ließ sich im Alter von 22 Jahren evangelisch taufen und fand von dort den Weg in die katholische Kirche und ins Ordensleben. 1960 begann sie ihre Arbeit als Lepraärztin in den Elendsquartieren von Karachi. 1963 gründete Pfau das Marie-Adelaide-Lepra-Krankenhaus in Karachi, in dem sich Leprakranke – egal welcher Religion – kostenlos behandeln lassen konnte. Über Jahrzehnte bildete die Ordensfrau LeprahelferInnen aus und baute ein flächendeckendes Behandlungssystem auf. Pfaus Organisation MALC beschäftigt in Pakistan rund 600 MitarbeiterInnen.

Pfau hat für ihre Arbeit für Kranke und Ausgestoßene nicht nur in Pakistan, sondern auch in Deutschland viele Auszeichnungen bekommen, darunter das Große Bundesverdienstkreuz, den Albert-Schweitzer-Preis oder den Medienpreis Bambi als „Stille Heldin“.

Freiwillig in Pakistan

Claudia Villani hat vor mehr als 20 Jahren beschlossen Leprakrankenmenschen in Pakistan helfen zu wollen. Pakistan ist eines der Länder über das es kaum positive Nachrichten gibt. Fast täglich gibt es Meldungen von Anti-Terror Operationen des Militärs oder Terror-Angriffen der radikal-islamischen Taliban.

Die Wienerin Claudia Villani hat trotzdem gewusst, dass sie dort helfen muss und arbeitet seit dem freiwillig für die Lepra-Organisation MALC von Dr.Ruth Pfau. radio klassik Stephansdom-Redakteurin Franziska Lehner hat 2015 mit Claudia Villani gesprochen.