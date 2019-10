Home Rubato Nan Schwartz.

Ein Skiunfall hat ihr Leben verändert: wer jemals einen heimlichen Traum gehegt hat, sollte sich ihre Geschichte merken! Denn Nan Schwartz hat wahrlich „das Beste draus gemacht“. Aus der ehemaligen Fernsehproduzentin wurde durch ein Selbststudium im Spitalsbett schliesslich eine Grammy Award geschmückte Komponistin. Sie arbeitete mit Natalie Cole, arrangierte das Jazz Album von Thomas Quasthoff und schreibt quer durch alle Genres- von Symphonik bis zum Musical. Hier in Wien hat sie ihr Orchesteralbum aufgenommen. Konzertmeister Dimitrie Leivici vom Synchron Stage Orchestra spricht über Filmmusik in Wien, das Wachsen der Branche und heimische Produktionen wie Sisi- The Movie Trilogy Suite.