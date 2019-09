Home Rubato Mister Naxos.

Was in den 1980er-Jahren als künstlerische Beschäftigunsgplattform für seine Frau, die Geigerin Takako Nishizaki, begann, ist heute ein weltweit agierendes Klassik- und Medienunternehmen. Geschäftsmann Klaus Heymann hat sein Label Naxos zur Naxos Music Group ausgebaut. Einst als Billig-Label belächelt, ist Klaus Heymann heute nachwievor akribisch wie unermüdlich an der Spitze seiner“The World’s Leading Classical Music Group“. Ursula Magnes hat im Sommer den letzten Wienbesuch Klaus Heymanns für ein seltenes Gespräch über Musik, Klassik-Nachfrage, Technologien und die Nutzung der Naxos Music Library genutzt und auch gefragt, was ihn so agil hält: Disziplin, Neugier und Freude an Entdeckungen.

(c) Michael Aigner