Home Rubato Nazanin Aghakhani.

Dass Frauen dirigieren, ist für Nazanin Aghakhani eine Selbstverständlichkeit. Und muss auch nicht weiter kommentiert werden. Außer, wir fragen extra nach für den Frauenmonat März auf radio klassik Stephansdom: da rücken Dirigentinnen mit dem, was sie auch in den anderen 11 Monaten des Jahres tun, in den Mittelpunkt: mit Dirigieren.

Und außer, es geht um Dirigieren im Iran: da ist sie schon ziemlich stolz darauf, die erste Frau gewesen zu sein, die in der alten Heimat ihrer Eltern ein Orchester geleitet hat.

Aghakhani erzählt im Interview über das Stück, das sie dazu inspiriert hat, Dirigentin zu werden (Spoiler Alert: es ist ein ziemlich cooles Stück) sie erzählt über die Lockdown Realität der Dirigierenden und über gelungene Konzerte wie jene mit ihrem „Pop-Up Orchestra“ IUNCTUS im Sommer des vergangenen Jahres.

Was Aghakhani als Komponistin alles so schreibt, kann sich hören lassen: von der Kammermusik bis Symphonik und sogar selbstgesungene Chansons sind auch dabei! Lernen Sie die vielseitige Künstlerin im Portait kennen oder kommen Sie auf den letzten Stand, was sie 2020 gemacht hat.