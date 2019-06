Home Rubato Nestroy in Kobersdorf.

Wieder einmal wird auf der Bühne der Schloss-Spiele Kobersdorf der Sprachwitz von Johann Nestroy funkeln. Selbst ein Bühnenkomiker ersten Ranges, ergriff der wortgewandte Dichter mit viel Humor stets Partei für die Anständigen und stellte die Unanständigen bloß. Zeitlebens brachte er so das Publikum zum Lachen und die Behörden gegen sich auf. Eine der beliebtesten Possen aus dessen spitzer Feder hat Intendant Wolfgang Böck nun für die Saison 2019 ausgewählt. In Das Mädl aus der Vorstadt wird er als Privatdetektiv Schnoferl in jene Rolle schlüpfen, die sich Nestroy im Jahr 1841 selbst auf den Leib geschrieben hatte. Die Regisseurin Beverly Blankenship inszeniert diese an Zufällen und Überraschungen so reiche Komödie. Premiere ist am 2. Juli. In der Sendung von Marion Eigl sprechen Wolfgang Böck und Beverly Blankenship über das Geheimnis einer guten Nestroy-Produktion.