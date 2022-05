Zu Beginn der neuen Sendereihe in Kooperation mit der Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich (ABPU) spricht Musikchefin Ursula Magnes mit Rektor Martin Rummel. Über Nachhaltigkeit der Lehre und Lehrinhalte, über Möglichkeiten und Chancen, über vertikale Grenzen am Weg der Studierenden, über die Rolle der Universität in der Gesellschaft und die Frage nach dem Erfolg und seiner Messbarkeit in Bezug auf die Arbeit einer Universität. Die Playliste des Rektors Martin Rummel ist geprägt vom Angebot der ABPU: Volkmar Klien, Schwanthaler Trompetenconsort, Michael Korstick, Austrian Baroque Company, Bruckner University Big Band, Robert Holzer, Faltenradio sowie Maria Frodl und Agnes Heginger.

