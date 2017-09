Der junge Geiger Emmanuel Tjeknavorian ist gerade dabei als Rising-Star durch die bedeutendsten Konzertsäle Europas zu touren. Mit russisch-armenischen Wurzeln wurde er 1995 in Wien in eine Musikerfamilie hinein geboren. Nach zahlreichen Preisen und Wettbewerbserfolgen wurde Emmanuel 2015 im Rahmen des Internationalen Jean Sibelius-Violinwettbewerbs für die beste Interpretation des Violinkonzertes von Jean Sibelius sowie mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Einem breiten Publikum wurde er durch seinen diesjährigen Auftritt beim „Fest der Freude“ am Wiener Heldenplatz gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und Ádám Fischer bekannt. Seine souverän brillante Interpretation des Violinkonzertes in e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy trotz widrigster Wetterumstände begeisterte das Live- als auch das Fernsehpublikum.

Als Klassik-Tjek wird der 22-Jährige unbekümmert, humorvoll und charmant seine Leidenschaft für seinen Beruf und die spannende Welt der Klassischen Musik präsentieren. Klassik aus der Perspektive eines jungen Geigers, der auch außerhalb seines Repertoires viel zu sagen weiß. Dazu passend der Titel der ersten Sendung: Feuer und Flamme.

(c) Uwe Arens