Neu im Regal!

Am Tag der Französischen Revolution beschäftigt sich Peter Planyavsky weniger mit dem Regal, einer kleinen, tragbaren Orgel, meist in Tischform, die nur Zungenpfeifen mit kleinen Schallbechern aufweist und vom 15. bis 18. Jahrhundert als Begleitorgel beliebt war. Auch nicht mit einem ebenso genannten Orgelregister. Nein, es sind die neuen Orgelaufnahmen in seinem CD-Regal, welche die Sendung besonders machen. Zu hören sind Richard Heschke, Luca Guglielmi, Erika Budday, Bernhard Haas, Friedhelm Flamme, Pier Damiano Peretti, Magdalena Hasibeder, Tobias Aehlig und Jaroslaw Wroblewski.

