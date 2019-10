Home Aktuell Neu: Naturbestattungen am Kahlenberger Friedhof

Man kennt den kleinen Friedhof am Kahlenberg vielleicht von einem Sonntagsspaziergang. Historische Persönlichkeiten wie Karoline Traunwieser, die der Legende nach schönste Frau des Wiener Kongresses, ist dort bestattet. Auch das Grab des langjährigen Leiters der Caritas, Prälat Leopold Ungar, befindet sich dort.

Seit einiger Zeit umgibt den Kahlenberger Friedhof ein neuer Holzzaun, ansonsten scheint er in einem Dornröschenschlaf zu liegen. Doch das täuscht. Der Friedhof wurde vor kurzem für Naturbestattungen erschlossen: Die letzte Ruhestätte unter einem Eichenbaum am Kahlenberg zu bekommen, das ist ab sofort möglich. Man muss dafür kein Promi sein und auch nicht Mitglied einer Kirche.

radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller war bei der Eröffnung des „Waldfriedhofs“ am Kahlenberg dabei und hat mit Pater Roman Krekora gesprochen, dem Pfarrer der nahegelegene Kirche St. Josef.

Radiobeitrag nachhören

Diesen Radiobeitrag hören Sie noch einmal am Allerheiligentag, 1. November 2019, in der „Klassik um 12“

„Chance für die Seelsorge im 21. Jahrhundert“

Pater Roman Krekora im radio klassik-Gespräch

Naturbestattungen sind im Trend. Im Wald, im Wasser oder in der Wüste – immer mehr Menschen wollen in der Natur ihre letzte Ruhe finden. Mitten im Wald und doch auf einem Friedhof, das ist jetzt am Kahlenberg möglich. Pater Roman Krekora von der Josefskirche arbeitet dabei mit der Feuerbestattung zusammen. Im Interview mit radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller sagt er: „Als Priester ist es mir wirklich wichtig, dass Urnen auf einem Friedhof beigesetzt werden. Dort, wo es einen Ort des Gebets gibt.“

Für die Familie und die Angehörigen der Verstorbenen bietet die Beerdigung die Möglichkeit für neue Impulse aus der Kirche. „Wenn die Menschen im Angesicht des Todes mit einem katholischen Friedhof und mit einem Priester in Kontakt kommen, kann das eine stärkende Sache für die Familie sein“, so P. Krekora. Er sieht in der Naturbestattung am Kahlenberger Friedhof eine „Chance für die Seelsorge im 21. Jahrhundert“. Die Entwicklung hin zu immer mehr Naturbestattungen könne die Kirche nicht aufhalten, aber „wir sollten als Kirche dabei sein und die Menschen begleiten“.

Für den guten Zweck

Durch die Einnahmen aus den Naturbestattungen soll der Friedhof samt dem kleinen Mausoleum erhalten werden. Außerdem wird ein soziales Projekt unterstützt. Dafür wurde eigens ein Baum gepflanzt, rund um den weitere Urnen beigesetzt werden. Ziel ist der Bau eines Waisenhauses für Mädchen in Kalkutta. Das ist ein Projekt der Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl, die mit ihrem Verein „Zukunft für Kinder“ („Zuki“) Straßenkindern in Indien hilft.

