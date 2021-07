Home Aktuell Neuberger Kulturtage 2021.

Mut und Zuversicht lautet das Motto der diesjährigen Neuberger Kulturtage, die am kommenden Samstag, 10. Juli, eröffnet werden. Die Künstlerische Leitung hat seit 1988 der Wiener Pianist Stefan Vladar. Er ist seit 2 Jahren Generalmusikdirektor am Theater in Lübeck. Trotz vieler Verpflichtungen ist Stefan Vladar den Neuberger Kulturtagen im steirischen Neuberg an der Mürz am Fuße der Schneealpe treu geblieben. Ein Beitrag von Ursula Magnes.

(c) Alexandra Pawloff