Neue Ämter für Frauen in der Kirche?

copyright: Stefan Kronthaler

Das Thema „Frauen und kirchliche Ämter“ erhitzt rasch die Gemüter. Dabei hilft ein nüchterner Blick in das Neue Testament und auf die Erfahrungen der frühen Kirche. In der Sendung erläutert der Wiener Neutestamentler Markus Tiwald u. a. die umstrittene Frage nach den Diakoninnen. Und Tiwald verweist darauf, dass Papst Franziskus nach der Amazonien-Synode in seinem nachsynodalen Schreiben aus dem Jahr 2020 die Möglichkeit von neuen Ämtern für Frauen nicht ausgeschlossen hat. Eine Sendung von Stefan Hauser und Stefan Kronthaler.

Interview mit Markus Tiwald im SONNTAG, der Zeitung der Erzdiözese Wien