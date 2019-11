Home Rubato Neue Erzählungen aus „1001 Nacht“.

Die mythischen Erzählungen aus 1001 Nacht haben schon vielen Dichtern und Komponisten als Inspiration gedient. Doch welche persischen Geschichten gibt es aktuell zu erzählen? Der Komponist und Dirigent Alexander Rahbari stammt aus Teheran, verbrachte seine Kindheit und Jugend mit den Volksmelodien des Landes, und ging schließlich für eine internationale Dirigentenkarriere ins Ausland. In Wien hatte er noch unter Gottfried von Einem Komposition studiert, bevor ihn der Taktstock vom Notenschreiben weglockte. Nun wendet er sich der Musik seiner Heimat mit Symphonischen Gedichten im zeitgenössischen Klangbild zu. My Mother Persia erscheint in mehreren CDs bei Naxos, einen Streifzug durch die ersten beiden gibt es heute, dazu ein Gespräch mit dem Komponisten und seiner Frau, der Geigerin Paula Rahbari, sowie einige Tipps für Freunde der modernen und zeitgenössischen Musik.

Foto: Alexander Rahbari (links) und Gottfried von Einem.