Home Rubato Neue Oper Wien.

Die Neue Oper Wien bietet in den kommenden Wochen zwei bemerkenswerte Produktionen: Death in Venice von Benjamin Britten mit Alexander Kaimbacher als Gustav von Aschenbach und Andreas Jankowitsch als Traveller ab 7. Oktober in der Halle E im MuseumsQuartier. Wolfgang Rihms Monodrama Proserpina erlebt am 29. Oktober im Theater Akzent seine österreichische Erstaufführung. Rebecca Nelsen übernimmt die herausfordernde Titelrolle. Regie führt Anna Bernreitner, die live zu Gast im Studio ist bei Marion Eigl. Beide Werke werden von Walter Kobéra dirigiert und – vor allem – gründlichst einstudiert. Er beleuchtet die musikalische Seite der jeweiligen Komposition.

(c) Neue Oper Wien, Rebecca Nelsen in Proserpina