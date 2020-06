Interpret: Peter Havlicek, Rudi Koschelu, Tini Kainrath, Allegre Correa, uvm.

Die Wienermusik-Szene lässt mit einer aktuellen CD einen der ganz Großen hoch leben – Karl Hodina. Er hätte vor wenigen Tagen seinen 85. Geburtstag gefeiert und unter dem Titel „Neue Schätze“ können wir nun mit Rudi Koschelu, Tini Kainrath, Traude Holzer, Marie-Theres Stickler, Fredi Gradinger und vielen mehr mitfeiern.

Karl Hodina zählte bzw. zählt nach wie vor, neben André Heller und Roland Neuwirth, zu den Erneuerern des Wiener Liedes. Neben seiner Leidenschaft für die Malerei, der er wegen seines Augenleidens ab den 70er Jahren nur noch sehr eingeschränkt nachgehen konnte, begeisterte er sich zuerst für den Jazz und landete schließlich beim Wienerlied und mit Herrgott aus Sta 1971 auch seinen ersten großen Hit. Kritisches Wienerlied und Jazz, genau dieser Stilmix sollte auch in den folgenden Jahrzehnten prägend für seine Musik bleiben. Und genau diese Bandbreite decken nun 25 Freunde Hodinas auf dieser CD ab, die dafür vom Sänger und Kontragitarristen Peter Havlicek zusammengeführt wurden.

Havlicek hat eine 20 Lieder umfassende CD zusammengestellt, die einerseits Liveaufnahmen diverser Festivals enthält, für die jedoch auch neue Aufnahmen, teilweise sogar im Corona-Homerecording, entstanden sind. So trifft die Creme de la Creme der Wienermusik-Szene aufeinander von Rudi Koschelu über Fredi Gradinger, Tommy Hojsa über Niki Tunkowitsch, Traude Holzer über Robert Reinagl bis hin zu Helmut Stppich und Claudia Rohnefeld. Und das sind nur acht dieser großartigen 25. Da wird gegrantelt, kritisiert, lamentiert – aber auch die Wiener Stadt gefeiert, geswingt und weanarisch tanzt, dass es eine Freude ist. Am besten man setzt sich dabei in einen Garten am Schafberg, schaut auf die Vogerl am Bam und freut sich auf die Kirschen, die Karl Hodina für uns wachsen liassert. (mg)