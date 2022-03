Home Auslandskulturjournal Neue Sendereihe!

Am 7. März startet eine neue Sendereihe. Im Auslandskulturjournal werden Woche für Woche in Stichworten Kulturprojekte vorgestellt, die vom Ministerium in den verschiedenen Ländern initiiert werden. Die aktuelle politische Situation rund um den Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns das Konzept über den Haufen werfen lassen. In zumindest den ersten vier Ausgaben beschäftigen wir uns ausschließlich mit der Ukraine und lassen Menschen zu Wort kommen, die die Situation aus erster Hand schildern können.

Gast in der ersten Ausgabe: Shoura Zehetner-Hashemi. Sie ist im Österreichischen Außenministerium in der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten für die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit zuständig und auch die Schnittstelle des Ministeriums zu radio klassik Stephansdom.