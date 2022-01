Home Startseite Neues mit den Wiener Symphonikern.

Am 17. Februar (Folgekonzert am 20.02.) findet im Wiener Konzerthaus die Uraufführung des neuesten Werkes des renommierten Österreichischen Komponisten Johannes Maria Staud statt. „Jittering Directions (The Fury of Our Concepts)“ ist der Titel Werkes, Sechs Lieder für Sopran und Orchester auf Gedichte von William Carlos Williams. Es singt die amerikanische Sopranistin Andrea Carroll, es spielen die Wiener Symphoniker und es dirigiert Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada. Was Staud zu dieser Komposition angeregt hat, wie und wo er am liebsten komponiert aber auch wie er die aktuelle Situation zeitgenössischer Musik in Wien sieht, hat er Michael Gmasz in einem ausführlichen Gespräch verraten. Stauds Musik spielen in dieser Stunde u.a. Rudolf Buchbinder, das Arditti Quartett, das Cleveland Orchestra oder auch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks!