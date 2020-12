Interpret: Félicien Brut, Quatuor Hermès, Édouard Macarez

Label: Mirare

EAN: 3760127225430

Viele Musikerinnen und Musiker haben sich in diesem Jahr auf mehr oder weniger originale und originelle Weise mit dem Jahresregenten Ludwig van Beethoven beschäftigt. So manches wurde dabei „reflected“, „recomposed“, „crossovered“ usw. Auf besonders spannende Art hat sich nun auch der junge Akkordeonist Félicien Brut mit Beethoven auseinandergesetzt und eine CD unter dem Titel Neuf herausgebracht.

„Neuf“, wie neun Symphonien von Ludwig van Beethoven, „Neuf“ wie neun zeitgenössische Werke, die sich mit Beethovens thematischem Material beschäftigen und nicht zuletzt „Neuf“ wie neun Buchstaben im Namen Beethoven und im Wort Akkordeon. Zugegeben, der letztgenannte Grund mag ein wenig banal wirken, aber darüber wollen einfach einmal hinwegsehen. Der Akkordeonist Félicien Brut hat sich gemeinsam mit dem Quatuor Hermès und dem Kontrabassisten Édouard Macarez auf neues Beethoven Terrain begeben und fügt dem breitgefächerten Werkekanon einige wirklich interessante Elemente hinzu.

Félicien Brut gilt mittlerweile als Fixstern am Klassikhimmel. Seine musikalische Heimat allerdings war der Folk und die Musette und kein Geringerer als Richard Galliano hat ihn vor einigen Jahren dazu angeregt, doch die beiden Stile, also Klassik und Folk, zu kombinieren. Für seine CD Neuf hat Brut nun neun Komponisten wie Stéphane Delplace, Patrice d’Ollone, Fabien Waksman oder auch die Komponistin Domi Emorine beauftragt, sich unterschiedlichste Motive aus Beethovens Gesamtwerk zu wählen und in ebenso unterschiedlichster Art in einen neuen Kontext zu setzen. Da wird die Kreutzer Sonate zur Tarantella, Der Sturm erhält Clubatmosphäre der 30er Jahre und die 5. Symphonie wird bei Fabien Waksman zum feurigen Ritt über den beethovenschen Symphonienvulkan. Das Quatuor Hermès und der junge französische Kontrabassist Édouard Macarez sind dabei die perfekten Partner für den Akkordeonisten Félicien Brut. Eine abwechslungsreiche und wirklich originelle zeitgenössische Auseinandersetzung mit Beethoven zum Jubiläumsjahr. (mg)