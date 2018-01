Home 20 Jahre Vor 20 Jahren.

20 Jahre radio klassik Stephansdom

Am 24. September 1998 hat Radio Stephansdom seinen Betrieb on air aufgenommen. Wir werden also dieses Jahr 20 Jahre jung. Aus diesem freudigen Anlass gibt es im Laufe des Jahres an jedem 20. Tag des Monats etwas, das sich mit unserem Geburtstag oder der Zahl 20 spielt.

Erinnern Sie sich an den 1. Jänner 1998 und das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter Zubin Mehta. Clemens Hellsberg, ehemals Geiger und Vorstand des Orchesters, erinnert sich an diesen Tag sehr, sehr genau. Es war sein erstes Neujahrskonzert als neuer Vorstand – dementsprechend erleichtert war er während des Radetzky-Marsches: „Jetzt passiert nix mehr“. Clemens Hellsberg moderiert für die radio klassik Stephansdom Hörerinnen und Hörer das Neujahrskonzert 1998. Gespikt mit persönlichen Erinnerungen und Geschichten rund um das wohl populärste Klassik-Konzert der Welt, „The Last Night of the Proms“ inklusive.

