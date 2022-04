Home Auslandskulturjournal New Austrian Sound Of Music.

NASOM – New Austrian Sound Of Music, so nennt sich das im Jahr 2002 lancierte und in Kooperation mit mica – music austria umgesetzte Empfehlungsprogramm des BMEIA für junge Musikerinnen und Musiker. Zum 20jährigen Jubiläum wurde eine CD veröffentlicht, die die musikalische Breite und Kreativität der jungen Menschen auf einem Tonträger zusammenfasst. Amtsdirektorin Ingrid Köhn-Dursy blickt auf die Erfolgsgeschichte NASOM zurück.