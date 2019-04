Next generation Liszt!

Der internationale Franz Liszt Piano Competition of Utrecht zählt zweifelsohne zu den prestigeträchtigsten Klavierwettbewerben weltweit. Die Preisträger des Jahres 2017, der Brite Alexander Ullman, Minsoo Hong aus Südkorea und die Russin Dina Ivanova, stehen für eine neue Generation an außergewöhnlichen Musikerinnen und Musikern und konzertieren mittlerweile auf allen großen Bühnen und Festivals weltweit. Ganz im Sinne der Liszt MaraTöne präsentiert das Liszt Festival Raiding die außergewöhnlichsten Rising Stars, die sich der Aufgabe stellen, die Musik Franz Liszts in die Gegenwart und weiter in die Zukunft zu tragen. Drei ausgezeichnete junge Künstler, die das Publikum mit ihrer bedingungslosen Leidenschaft für das Werk von Franz Liszt beeindrucken – The Next Generation! Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte aus den heurigen Liszt MaraTönen!

Inhalt teilen