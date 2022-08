Home Perspektiven Sommergespräche „Nichts Gutes geht verloren!“

„Ich komme aus einer Arbeiterfamilie mit drei Brüdern und war die Einzige in der Familie, die maturiert hat. Wir hatten nicht viel Geld, aber es war für meine Eltern immer ganz normal, anderen zu helfen“, erinnert sich Bettina Riha-Fink, Leiterin der Kommunikation der Caritas Wien, an ihre Kindheit. So war zu Weihnachten immer eine alleinstehende Frau Gast der Familie, weil sie sonst einsam gewesen wäre. Dieses soziale Verständnis hat sie geprägt, sagt sie im Sommergespräch mit Michaela Necker.