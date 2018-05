Home Rubato Nicolas Altstaedt – Haydn und Lockenhaus.

Michael Gmasz hat einen Kurzaufenthalt des „Tausendsassa“ Nicolas Altstaedt in Wien für ein ausführliches Gespräch über seine Aufgaben in Österreich genutzt. Seit der Saison 2016/17 fungiert er als musikalischer Leiter der Haydnphilharmonie, bereits seit 2012 ist er künstlerischer Leiter des Kammermusikfestes im burgenländischen Lockenhaus. Während er das Orchester eher in Richtung „Originalklang“ führt, also in der Geschichte ein wenig zurück, weisen seine Programme in Lockenhaus Jahr für Jahr mehr in die Zukunft. Das diesjährige Festival steht unter dem Motto „Creatio“ und soll uns an die Schöpfung in all ihren Facetten erinnern.

Bild © Marco Borggreve