Wenn Asger Hamerik weltweit als zweitpopulärster Komponist Dänemarks galt, so war es einer seiner Lehrer, der unumstritten den Rang der Nummer 1 innehatte: Niels Gade (1817-1890). Selbst war Gade ein Schüler von Felix Mendelssohn und arbeitete auch einige Zeit mit diesem zusammen in Leipzig. 1848 zog es ihn jedoch zurück in seine Heimatstadt Kopenhagen, wo er zur festen Konstante im Musikleben wurde, u.a. als Leiter des Kopenhagener Musikvereins, als Hofkapellmeister und als Begründer des Kopenhagener Konservatoriums. Am 22. Februar jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal – wir ehren den dänischen Meister mit einem einwöchigen Schwerpunkt am Nachmittag.

20. bis 26. Februar 2017, radio klassik am Nachmittag.