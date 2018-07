Friedrich Nietzsche ist für Viele der deutsche Philosoph schlechthin. Auch zahlreiche Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts setzten sich mit seinen Schriften auseinander, so Mahler im 4. Satz seiner Dritten Symphonie („O Mensch, gib acht“ aus Zarathustra), Schönberg in seinem Lied „Der Wanderer“ oder Richard Strauss mit seiner Tondichtung Also sprach Zarathustra. Dass Nietzsche selbst ein recht guter Pianist und Improvisator war geht hingegen ein wenig im Trubel rund um seine Schriften und seine problematische Beziehung zu Richard Wagner unter.

Michael Krücker legte bereits vor zehn Jahren eine gelungene Gesamtschau von Nietzsches Klavieroeuvre vor; im Mittelpunkt: Nietzsches letzte eigentliche Komposition, Hymnus an die Freundschaft, fertiggestellt 1875. Klavierminiaturen aus den Jahren 1861 und 1865, also aus Nietzsches Schul- und Studienzeit, runden das Bild ab. Nietzsches musikalischer Lebensmensch, Richard Wagner, darf natürlich nicht fehlen in dieser Klaviermusik-am-Abend-Stunde; er ist vertreten mit seiner Großen Sonate für Klavier A-Dur, op. 4.