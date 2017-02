Home Schwerpunkt Nikolaus Harnoncourt.

Die Kunst ist die Nabelschnur zu Gott, die uns mit dem Göttlichen Verbindet.

Am 5. März vor einem Jahr starb Nikolaus Harnoncourt im 87. Lebensjahr im Kreise seiner Familie in St. Georgen im Attergau. Seine Interpretationen sind beinahe täglich im Programm von radio klassik Stephansdom präsent. Ein Jahr nach seinem Tod widmen wir ihm einen musikalischen Schwerpunkt. In der Musica Sacra, in der Klassik am Nachmittag und im Rubato vom 6. März. Mit den Wiener und Berliner Philharmonikern, dem Concentus Musicus Wien und vielen mehr.