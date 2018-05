Home Rubato Birgit Nilsson Preis 2018.

Nach Plácido Domingo, Riccardo Muti sowie den Wiener Philharmonikern wird am 11. Oktober 2018 in Stockholm Nina Stemme in Anwesenheit des schwedischen Königspaares mit dem mit 1 Million Dollar dotierten Birgit Nilsson Preis ausgezeichnet. Das gabg die Birgit Nilsson Stiftung dieser Tage in Stockholm im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Ursula Magnes hat mit deren Präsident Rutbert Reisch wenige Tage vor Abreise nach Schweden über die Jahhundertsängerin gesprochen. Ihre hochdramatische Sopranstimme im Raum eines großen Opernhauses zu hören war wie wenn sich „ein Ozean von Klang öffnet“, so Rutbert Reisch, der auf Bitten der Sängerin 1990/91 die Geschicke der Stiftung übernommen hat. Es war und ist für den ehemaligen Chief Financial Officer und Generalbevollmächtigten von Volkswagen eine Ehrensache. Rutbert Reisch bestand darauf für seine Tätigkeit nicht bezahlt zu werden. Da musste Birgit Nilsson, selten aber doch, nachgeben.

(c) BNP, Birgit Nilsson and Nina Stemme, 1996