Nominierung für Radiopreis!

Die Krisenmama – Erneut wurde radio klassik Stephansdom für den Österreichischen Radiopreis nominiert!

Eine Passionswege-Sendung von Gerlinde Wallner über eine Krisenpflege-Mutter ist in der Kategorie „Bester Wortbeitrag“ in die Endauswahl gelangt.



Nerven aus Stahl und ein offenes Herz. Wer das hat, kann eines werden, sagt Cornelia-Estella Haltrich: Krisenpflegemama. Für dreizehn Kinder war sie Mutter – und gab Liebe auf Zeit. Für Kinder, die einfach nicht mehr aufhören konnte zu schreien. „Kaum zu glauben, dass es in Österreich so verwahrloste Kinder gibt,“ erinnert sich Haltrich. Die Notfallmama ist eine Zwischenstation, wenn das eigene Zuhause für die Kinder zu gefährlich wird, wegen Gewalt, Drogen, Missbrauch. Bis die Behörden klären, was da eigentlich los ist in der Familie, werden die Kinder von Krisenpflegeeltern betreut.

Die Radiojournalistin Gerlinde Wallner hat Cornelia Estella-Haltrich für die Sendung in ihrem Zuhause besucht: „Ich glaube, dass diese Sendung sehr viel über unsere heutige Zeit aussagt: Die Krise des Egoismus ist allgegenwärtig. Menschen ziehen sich vermehrt in ihr eigenes Zuhause zurück, grenzen sich ab vom Fremden. Und dann gibt es da Menschen wie Cornelia Estella-Haltrich, die das Fremde in ihre vier Wände holen, die für einen Weg der Mitmenschlichkeit stehen, auf ihre Umgebung achten und helfen. Es freut mich, dass mit dieser Nominierung genau darauf mehr Aufmerksamkeit kommt!“

Die Sendung „Die Krisenmama“ wurde am Samstag, 18. März 2017, erstmals auf radio klassik Stephansdom im Rahmen der Sendungsreihe „Passionswege“ ausgestrahlt, die in der Fastenzeit in einstündigen Features außergewöhnliche Menschen und ihre Schicksale porträtiert.

radio klassik Stephansdom-Chefredakteur Christoph Wellner freut sich und betont: „Wir haben es bisher jedes Jahr in den Kreis der Nominierungen geschafft. Ich bin sehr stolz auf die hervorragende redaktionelle Arbeit, die unser Sender liefert.“

Auf gemeinsame Initiative des Verbandes Österreichischer Privatsender (VÖP), des Fachbereiches Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) und des ORF, werden mit dem Österreichischen Radiopreis 2017 zum dritten Mal herausragende Leistungen in öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunkprogrammen in einer gemeinsamen Gala-Veranstaltung im Wiener Rathaus am 26. Juni 2017 ausgezeichnet. Die Fachhochschule St. Pölten beruft und leitet erneut die unabhängige Radiopreis-Jury.

Der Österreichische Radiopreis wird in elf Kategorien jeweils in Gold, Silber und Bronze vergeben.