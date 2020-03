Home Lebenswege Nora Ramirez-Castillo.

Nora Ramirez-Castillo arbeitet in Wien als Psychologin für „Hemayat“, das Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende. Mehr als 1.200 Menschen, die durch Folter oder Krieg psychisch schwer verletzt wurden, erhielten hier 2019 dolmetsch-gestützte psychologische und medizinische Behandlung. In der Sendung kommt sie auf die Traumatabewältigung zu sprechen, über ihre Erfahrungen in der Wahrheits- und Versöhnungsarbeit in Peru und darüber, wie man von den belastenden Gesprächssituationen auch Abstand für sich selbst gewinnt. Eine Sendung von Stefan Hauser.