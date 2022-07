Woche 4.-9. Juli 2021 – 14. Woche im Jahreskreis

In dieser Woche hören wir Texte aus dem Matthäus-Evangelium, in denen es aus verschiedenen Blickwinkeln um die Frage geht, welche Aufgabe die Jünger Jesu zu erfüllen haben. Ihr Auftrag, das Evangelium (die gute Nachricht) zu verkünden, heilsam unter den Menschen zu wirken und für die Müden und Erschöpften „gute Hirten“ zu sein, gilt den Jüngern und Jüngerinnen von damals wie auch denen, die sich heute zu diesen zählen. Wie zum Beispiel die Dirketorin der Caritas Steiermark Nora Tödtling-Musenbichler. Ausgehend von ihren Erfahrungen bei den VinziWerken und ihrer jetzigen Tätigkeit in der Caritas macht sie sich Gedanken darüber, wie das „JüngerIn-Sein“ heute umzusetzen ist.

Montag, 4. Juli 2022

Sie berührte den Saum seines Gewandes.

(Mt 9, 18-26)

Dienstag, 5. Juli 2022

Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter.

(Mt 9, 32-38)

Mittwoch, 6. Juli 2022

Er gab ihnen die Vollmacht, Krankheiten und Leiden zu heilen.

(Mt 10, 1-7)

Donnerstag, 7. Juli 2022

Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg.

(Mt 10, 7-15)

Freitag, 8. Juli 2022

Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.

(Mt 10, 16-23)

Samstag, 9. Juli 2022

Fürchtet euch nicht!

(Mt 10, 24-33)

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.

Die Bibeltexte dieser Woche finden Sie hier.