Bellinis Norma.

Liebe, Rache, Eidbruch und Mutterliebe führen bei Norma zur einzig möglichen Konsequenz: Zum Tod. So sieht es radio klassik Stephansdom Opernexperte Richard Schmitz. Gleich zweimal hat er sich mit Vinzenco Bellinis Klassiker des Belcanto, der Oper „Norma“, uraufgeführt am 26. Dezember 1831 in Mailand, im Laufe seiner Sendereihe beschäftigt. Auf Grund der durch Covid-19 eingeschränkten Möglichkeiten der Studionutzung wiederholen wir die 74. Ausgabe von Per Oper ad Astra. Es geht ganz konzentriert um die charakterliche Entwicklung der drei Hauptpersonen Norma, Adalgisa und Pollione.

Erstausstrahlung der Sendung, 8. Dezember