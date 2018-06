Home Rubato Nurejew Gala 2018.

Bald ist es wieder soweit: der fulminante Schlusspunkt der Ballett-Saison an der Wiener Staatsoper erwartet Freunde des Tanzes am 29. Juni. Die Nurejew Gala 2018 steht im Zeichen des Andenkens an den 80. Geburtstag, den der legendäre Namensgeber Rudolf Nurejew dieses Jahr gefeiert hätte. Neben Publikumslieblingen des Wiener Staatsballetts werden auch Gäste des Bolshoi Balletts, vom Royal Ballet und vom Hamburg Ballett für einen Abend voll tänzerischer Höhepunkte sorgen. Der US-amerikanische Dirigent Kevin Rhodes sorgt für tänzerische Tempi und kommt live ins Studio, um über die besondere Verbindung von Musik und Tanz zu sprechen.