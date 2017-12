Home Rubato Wenn immer Du tanzt…

…, musst Du Blut versprühen. Im ersten Rubato des neuen Jahres 2018 besucht uns Susanne Kirnbauer live im Studio und erinnert im Gespräch mit Ursula Magnes an ihre Begegnungen mit dem Tanzgenie Rudolf Nurejew. Er verstarb vor 25 Jahren am 6. Jänner 1993 in Frankreich.