Auch die 29. Aufführung von Peter Iljitsch Tschaikowskys Ballett Der Nussknacker in 2 Akten nach Marius Pepita und Lew Iwanow weiß an der Wiener Staatsoper zu faszinieren. Die Choreographie von Tanzgenie Rudolf Nurejew hat nichts an ihrer zauberhaften Frische verloren. Und das allerschönste: die vielen Kinder im Publikum, die mit Clara und dem Prinzen mitfieberten, sich vor dem Rattenkönig vielleicht auch ein wenig fürchteten. Ursula Magnes war dabei.

(c) Wiener Staatsoper / Michael Pöhn