O Herbst, in linden Tagen wie hast du rings dein Reich phantastisch aufgeschlagen, so bunt und doch so bleich! Mit diesen Worten beginnt ein Gedicht von Joseph von Eichendorff, dessen Vertonung durch Fanny Hensel den Ausgangspunkt für diese Musikstunde bildet. Marion Eigl präsentiert Chormusik von Felix Mendelssohn, Johannes Brahms und Max Reger. Selbstverständlich kommt auch Joseph Kosmas Autumn leaves zum Einsatz.