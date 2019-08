Home Operettenfenster O-MIA – Operette made in Austria.

Ob „Ur-Wiener“ wie Oscar Straus und Johann Strauß Sohn oder aus einem anderen Teil der Habsburgermonarchie stammend wie Leo Fall (Olmütz/Mähren) und Paul Abraham (Apatin/Österreich-Ungarn) – diese vier Operetten-Heroen verbindet eines: ihre Herkunft. Ein von dem Kulturprojekt O-MIA (Operette made in Austria) veranstaltetes Konzert im Wiener Konzerthaus am 1. Oktober 2019 mit Ildikó Raimondi und Herbert Lippert, ist ein willkommener Anlass, um sämtliche „Operettenfenster“ im September der österreichischen Operetten-Kunst zu widmen. Operette made in Austria eben!

1. Sept.: Straus – Die lustigen Nibelungen

7. Sept.: Fall – Die Rose von Stambul

8. Sept.: Abraham – Viktoria und ihr Husar

14. Sept.: Strauß – Eine Nacht in Venedig

15. Sept.: Straus – Ein Walzertraum

21. Sept.: Fall –Madame Pompadour

22. Sept.: Strauß II – Der Zigeunerbaron

28. Sept.: Abraham – Die Blume von Hawaii

29. Sept.: Fall – Die Dollarprinzessin