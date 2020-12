Home Rubato Knaben, Nonnen und ein Zelt.

Die O-Antiphon für den 21. Dezember lautet: „O Morgenstern, / Glanz des unversehrten Lichtes, / der Gerechtigkeit strahlende Sonne: / o komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis

und im Schatten des Todes!“ [O oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.] Drei Tage vor dem Heiligen Abend freut sich Musikchefin Ursula Magnes auf ihr letztes Rubato im Beethoven-Corona-Jahr 2020. Mit den Poor Clares of Arundel, den Grazer Kapellknaben, dem Ralph Mothwurd Orchestra, Julia Malischnig und Faltenradio.

(c) Light for the World, Decca