Muttertag: Neues aus Österreich.

Was gibt es Neues in Österreich? Gemeint sind dabei Instrumente und neue Aufnahmen. Da wäre einmal die hervorragend ausgefallene Restaurierung der Orgel in Poysdorf, Roman Summereder mit Musik von Johann Jakob Froberger, oder eine CD vom neuen Orgelfestival in Murau, Tomasz Gluchowski mit Musik von Johann Ludwig Krebs. Nicht mehr ganz neu, aber hörenswert: der junge Professor am Innsbrucker Konservatorium, Michael Schöch, mit einem Trio von Julius Reubke. Und dann nochmal ins Weinviertel: Elisabeth Ullmann in Ziersdorf mit Musik von Félix Alexandre Guilmant.

Playliste: [mehr]

(c) Darko Pleli