Die Nationalratswahl 2017 – Sie haben die Wahl, radio klassik die Antworten. Experten und Betroffene aus Kunst & Kultur, Soziales und Lebensschutz stellen Fragen an die SpitzenkandidatInnen. Politik-Experte Michael Jungwirth analysiert die Antworten.



Politikerinterviews und Elefantenrunden gibt es bereits genug. radio klassik Stephansdom lässt HörerInnen, Armutsbetroffene, KünstlerInnen und ExpertInnen zu Wort kommen. Darunter der Musiker Eric Papilaya, Dommuseumsdirektorin Johanna Schwanberg, der Generalsekretär der Wiener Caritas, Klaus Schwertner und die Bloggerin Menerva Hammad. Auch Frau Brigitte aus Wien schildert ihre Situation. Die 59 Jährige ist arbeitslos und wartet auf ihre Penionierung.

Die Experten und Betroffenen stellen die Fragen an die SpitzenkandidatInnen. Wir JournalistInnen haben die PolitikerInnen mit den Anfragen konfrontiert. Die Analyse der Antworten aus der Politik übernimmt Michael Jungwirth, Leiter der Innenpolitikredaktion der Kleinen Zeitung in Wien.

Sendetermine, jeweils um 17:30 Uhr

Montag, 9. Oktober,

Mittwoch, 11. Oktober,

Freitag, 13. Oktober.

Demokratie in der Krise.



Selbstverständlichkeit oder Geschenk? Immer öfter wird von einer Krise der Demokratie gesprochen. Dazu kommen Desinteresse, Neo Rechte Bewegungen und politische Versäumnisse. All das vergrößert die Kluft zwischen Bevölkerung und Politik. Zwei ExpertInnen über Österreichs gespaltenes Verhältnis zur Demokratie. HIER zum Nachhören.

Was Österreich will – Das Wahlprogramm der Zukunft.

Zukunftsforscher und Gesellschaftsexperte Peter Zellmann geht der Frage nach: Was wünschen sich die Österreicherinnen und Österreicher von der Politik? Sein Institut und seine Aussagen befassen sich mit überrepräsentativen Daten aus der Bevölkerung. Genauer gesagt, in den vergangen 20 Jahren wurden mehr als 20.000 Menschen befragt, was ihnen denn wirklich wichtig ist. Peter Zellmann gibt Lösungsansätze. HIER zum Nachhören.