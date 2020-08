Home Startseite Österreichweit im Digitalradio!

Heute ist die vorläufig letzte Ausbaustufe des neuen digitalen Rundfunkstandards DAB+ in Österreich abgeschlossen. Somit können ab sofort 83% aller ÖsterreicherInnen von einer neuen Programmvielfalt über eigene DAB+ Radios profitieren. Ab heute ist auch radio klassik Stephansdom mit dabei.

(c) Nikolaus Stockert – Kardinal Schönborn und Radio-GF Roman Gerner.

Kardinal Christoph Schönborn zum österreichweiten Start von DAB+:

„Ich freue mich sehr darüber, dass unser diözesanes radio klassik Stephansdom in ganz Österreich gehört werden kann. Das ist ein lang gehegter Traum gewesen. Dank DAB+ ist das heute möglich.“

Somit bietet der DAB+ Standard dem Klassiksender radio klassik Stephansdom neue Möglichkeiten der Verbreitung in ganz Österreich.

„Wir waren im Pilotbetrieb dabei und haben damals schon alle Vorzüge des Digitalradios genossen. Die klare rauschfreie Klangqualität ist besonders für klassische Musik ein triftiges Argument in die neue Technik langfristig zu investieren“, meint Chefredakteur Christoph Wellner.

„Zusätzlich erhoffen wir uns neue Perspektiven und ein erweitertes inhaltliches Angebot, wenn wir uns österreichweit als kirchlicher Klassiksender positionieren können“, ist Geschäftsführer Roman Gerner überzeugt.

Wolfgang Struber, Vorsitzender von Digitalradio Österreich, zeigt sich erfreut: „radio klassik Stephansdom hat in den Anfängen von DAB+ in Wien bereits proaktiv in der Digitalradiofamilie mitgewirkt. „Wir freuen uns, dass der Sender aus dem Herzen der Bundeshauptstadt nun als 11. Programmangebot am bundesweiten Mulitplex seinen Sendebetrieb auch über DAB+ aufnimmt. Mit noch mehr Vielfalt für die Hörerinnen und Hörer sind wir in der aktuell letzten Ausbauphase von DAB+ in Österreich bereit für den Startschuss der DAB+ Radiopflicht in Österreich ab 2021.“

Verbreitung von Digitalradio in Österreich seit 25. August 2020

Kardinal Christoph Schönborn abschließend: „Meine Hoffnung ist, dass radio klassik Stephansdom bei allen Hörern gut aufgenommen wird. Die Qualität, die in seiner über 20-jährigen Existenz entwickelt und unter Beweis gestellt wurde, ist ein Markenzeichen geworden, für das wir dankbar sein können.“

Weitere Informationen: Verein Digitalradio Österreich