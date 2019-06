Interpret: Jodie Devos, Münchner Rundfunkorchester, Laurent Campellone

Label: alpha

EAN: 3760014194375

Die Musikwelt feierte am 20. Juni den 200. Geburtstag von Jacques Offenbach. Die neuen CDs dazu blieben überraschenderweise überschaubar, aber unter den dazugehörigen CD Neuveröffentlichungen sticht für Michael Gmasz eine ganz besonders hervor, Offenbach Colorature mit der französischen Sopranistin Jodie Devos!

Als Jakob Offenbach am 20. Juni 1819 in Köln das Licht der Welt erblickt hat, hätte wohl niemand gedacht, dass aus dem späteren Geige- und Celloschüler einmal der „Erfinder“ der modernen Operette werden sollte. Orpheus in der Unterwelt, die schöne Helena, Blaubart, Pariser Leben – um nur einige der ganz großen, internationalen Erfolge zu erwähnen. Jodie Devos hat sich für ihren Geburtstagsgruß auf CD allerdings, neben einigen Hits, vermehrt auf die Suche nach eher unbekannten Schätzen des Meisters gemacht und ist bei Werken wie Ein Ehemann vor der Tür, Fantasio, die Schwätzer oder auch bei der komischen Oper König Karotte fündig geworden.

Der Titel Offenbach Colorature weist darauf hin, dass es sich um ein wahres Sopranfeuerwerk handelt, mit viel Energie und vielen Spitzentönen. Jodie Devos liefert diese mit einer Bravour, die überwältigt. Die Höhe sitzt, die Stimme strahlt, die hervorragende Technik trägt das Ihre bei. Ein Hochgenuss im wahrsten Sinne des Wortes. Colorature verweist hier aber auch darauf, dass diese Aufnahme noch so manch andere Farben in der Musik Offenbachs zum Leuchten bringt. Hier kann Devos auch ihr Talent für die lyrischen, leisen Passagen zeigen. Laurent Campellone und das Münchner Rundfunkorchester scheinen die spritzigen Kompositionen zu genießen und runden das Programm mit der einen oder anderen Ouvertüre ab. Yoyeux anniversaire Jacques Offenbach! (mg)