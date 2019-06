Home Rubato Offenbach in Klosterneuburg.

Aus Anlass des 200. Geburtstages von Jacques Offenbach bringt die operklosterneuburg im heurigen Sommer seine einzige Oper „Les contes d’Hoffmann“ in den Kaiserhof des Stiftes. Ein erlesenes Ensemble rund um Zurab Zurabishvili in der Rolle des (liebes-)trunkenen Hoffmann wird ab 6. Juli unter der Regie von François de Carpentries die lauen Sommerabende nahe dem Donauufer bestreiten. Neben Daniela Fally und Clemens Unterreiner wird mit Margarita Gritskova ein weiterer Staatsopernstar in der Doppelrolle Muse/Nicklausse zu erleben sein. Michael Gmasz hat die junge Sopranistin, die jüngst auch an ihrem Stammhaus als Emilia in Verdis Otello einen großen Erfolg feiern konnte, sowie den Regisseur live ins Studio geladen.

Bild Zurab Zurabishvili © Mark Glassner, operklosterneuburg 2019