Julia Koci und Carsten Süss stehen derzeit an der Volksoper Wien als Eurydike beziehungsweise Orpheus auf der Bühne. In Jacques Offebachs Operetten-Klassiker „Orpheus in der Unterwelt“. Die Künstlerin und der Künstler sind live zu Gast bei Ursula Magnes im Rubato-Studio. Es geht dabei auch um den 200. Geburtstag von Jacques Offenbach, der am 20. Juni auf uns zukommt, seine Bedeutung für Wien und den Humorfaktor seiner Stücke.

TIPP 1: Offenbar Offenbach! Viel Musik von Jacques Offenbach von 17. bis 23. Juni im Programm von radio klassik Stephansdom.

TIPP 2: Beitrag Spurenelemente im aktuellen magazin KLASSIK, Seite 8.

TIPP 3: Rubato, 18. Juni 2019, 11 Uhr: Der Regisseur und Theatermacher Markus Kupferblum über Paris, Offenbach und Ischl.

© Dimo Dimov/Volksoper Wien: Ensemble