Jacques Offenbach. Geboren in Köln, mit 14 Jahren nach Paris, Cellovirtuose, seit 1860 französischer Staatsbürger. Leiter der Bouffes-Parisiens und erfolgreicher Erfinder der Operette. Über Bearbeitungen Johann Nestroys und Offenbach-Vorlesungen Karl Krauss‘ auch Offenbachsche Spurenelemente in Wien. Offenbar Offenbach bietet in der Woche rund um den 200. Geburtstag von Jacques Offenbach am 20. Juni viel Musik des europäischen Meisters.

Offenbar Offenbach, 17. bis 23. Juni 2019 – Allegro Magazine und mehr.

200. Geburtstag: Hofmanns Erzählungen im Opernabend am 20. Juni 2019, 20:00 Uhr.

Der Regisseur und Theatermacher Markus Kupferblum über Paris, Offenbach und Ischl. Rubato, 18. Juni 2019, 11:00 Uhr.

Beitrag Offenbach – Spurenelemente im aktuellen magazin KLASSIK, Seite 8.