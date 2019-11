Home Rubato Die Ukraine im Herzen.

Die Dirigentin Oksana Lyniv wurde 1978 in der damals Ukrainischen SSR, in Brody geboren. Die Geburtsstadt von Joseph Roth, der dem Städtchen und seinen Menschen in seiner Erzählung „Der Leviathan“ ein Denkmal setzte. Zum heurigen 80. Todestag des Schriftstellers organisierte Oksana Lyniv im Rahemn des Mozart Festivals in Lemberg ein Freiluftkonzert in Brody; vor der verfallenen riesigen Ruine der einstigen weit und breit größten Synagoge. Unter anderem mit der 3. Symphonie von Leonard Bernstein, dessen Vater im nahen Riwne geboren wurde.

Im Rahmen der Ukrainischen Woche auf radio klassik Stephansdom hat Musikchefin Ursula Magnes Oksana Lyniv in der Grazer Oper während der Proben zu Verdis „Don Carlo“ zum ausführlichen Gespräch getroffen: über ihre Heimat, Lenin-Bilder in der Volksschule, und neue Ziele für das Ukrainische Jugendorchester sowie die Bedeutung des ukrainischen Komponistin Borys Ljatoschynskyj und einiges mehr.

(c) Oleh Pavliuchenkov

