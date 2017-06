Home Rubato Ola Rudner.

Von Wien nach Mexiko, von Chile in die Türkei: Musik verbindet die Völker– und sorgt für eine rege Reisetätigkeit bei den klassischen Musikern. Besonders natürlich bei den Dirigenten. Der schwedische Maestro Ola Rudner begann seine Laufbahn als Geiger und Konzertmeister bei zahlreichen renommierten Orchestern. Mit Arabella Fenyves plaudert er über seine zahlreichen Dirigate im In- und Ausland, über Mozart mit Fazil Say in Istanbul und Efes, und über Beethoven im Wiener Konzerthaus.