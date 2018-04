Home Opernsalon Olga Bezsmertna.

Seit 2012 ist die junge, sympathische Sopranistin Olga Bezsmertna Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Als famose Einspringerin (Rusalka, Rachel….) hat sie die Herzen des Wiener Opernpublikums erobert. Im Gespräch mit Ursula Magnes verrät Olga Bezsmertna einiges über sich, was sie am Weg zur und von der Bühne immer macht, welche Oper sie auch gerne inszenieren würde und schwärmt von ihrer einstigen Lehrerin an der Nationalen Musikakademie der Ukraine Peter Tschaikowsky in Kiew. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung: Peter Schweighofer.

(c) Olga Bezsmertna vor „Ukrainischer Fahne“, Kunstwerk, CMS Reich-Rohrwig Hainz