Aktuell ist die russische Sopranistin Olga Peretyatko-Mariotti in Wien als Violetta an der Wiener Staatsoper zu sehen – eine Rolle, die sie zu Beginn des Monats auch an der Deutschen Oper Berlin gesungen hatte. In Wien wird sie heuer noch beim Fernseh-Event Christmas in Vienna an der Seite von Juan Diego Florez auftreten. Bei Christoph Wellner im Rubato-Studio spricht sie über diese Auftritte, ihre aktuellen Rollendebüts und ihre neue CD Russian Light.