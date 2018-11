Am 11. Dezember findet an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien das Symposium Ideologische Lehr- und Lerngemeinschaft. Die Musikschule der Stadt Wien im Nationalsozialismus und nach 1945 statt. Ausgehend vom Fallbeispiel der 1938 etablierten Musikschule der Stadt Wien werden vergleichbare Aspekte nationalsozialistischer Musikpolitik in Wien analysiert und deren Folgen für die Nachkriegsentwicklung in der Musikausbildung reflektiert. Der Zeithistoriker Oliver Rathkolb und Susana Zapke, Leiterin des Institus für Wissenschaft und Forschung der MUK, haben mit Marion Eigl über die bevorstehende Tagung an der MUK gesprochen.

