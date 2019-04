Home Rubato Olivier Latry.

Der französische Organist Olivier Latry zählt international zu den besten Vertretern seiner Zunft. Er ist einer von drei Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Am 25. April 2019 konzertiert Latry gemeinsam mit dem Wiener Ensemble PhilBlech im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Michael Gmasz hat ihn vor dem Konzert getroffen und mit ihm über Notre-Dame, seine aktuelle CD Bach To The Future und natürlich über die Zusammenarbeit mit den Bläsern von PhilBlech gesprochen. Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte aus diesem Interview – garniert mit Musik aus der aktuellen CD, aus Notre-Dame und aus dem Musikverein.

(c) la dolce volta